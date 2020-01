Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Pkw

Hemer (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden an der Edelburg zwei Pkw aufgebrochen. Eine Altenaerin hatte ihren grauen Golf um 14.15 Uhr vor einer Reithalle abgestellt. Als sie um 15.45 Uhr zurückkehrte, hatte ein Unbekannter die Seitenscheibe zerstört und ihre Handtasche aus dem Auto gezogen. Diese fand sich später an einem Grünstreifen einige Meter entfernt wieder - allerdings ohne Bargeld. Zwischen 13.15 und 15.30 Uhr passierte der zweite Einbruch. Der graue Ford Kuga parkte auf einem Schotterplatz im vorderen Bereich der Reitanlage. Als die Besitzerin zurückkehrte, stellte sie Aufbruchspuren an beiden Wagentüren fest. Außerdem beobachtete sie ein verdächtiges Fahrzeug, dessen Fahrer mit den Einbrüchen zu tun haben könnte. Es handelt sich um einen blauen VW Passat mit Warendorfer Kennzeichen und schwarzem Sonnenschutz hinten. Der Fahrer dürfte zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Er trug kurze, dunkle Haare und Bart. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9099-0.

