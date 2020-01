Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Auto/ Roller und Pedelec gestohlen

Kierspe (ots)

Am Weberweg wurde heute (Donnerstag-)Morgen eine Pflegedienst-Mitarbeiterin bestohlen. Sie hatte ihren Dienstwagen um 7.45 Uhr an der Straße geparkt. Als sie eine halbe Stunde später zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür zertrümmert und ihre Handtasche samt Inhalt gestohlen.

Am Montag um 3 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Friedrich-Ebert-Straße zwei männliche Personen auf einem Roller. Erst im Laufe des Tages realisierte er, dass es sich bei dem Roller um das Fahrzeug seines Enkels handelt. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Bei dem Krad handelt es sich um ein mehrfarbiges Kleinkraftrad der Marke C.P.I Motor (RC) Formula.

Zwischen Samstag- und Montagmorgen wurde an der Dr.-Deisting-Straße ein Pedelec gestohlen. Ein Unbekannter knackte das Vorhängeschloss des Kellerraums und holte das E-Bike vom Typ SDuro Hard Life 4.0L heraus. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

