Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld vom 17.11.119

Bad Hersfeld (ots)

(Beenhausen) - Am 16.11.19, gegen 16:00 Uhr wurde ein grüner VW Caddy auf dem Parkplatz der Grill und Schutzhütte "Am Hühnerberg" in Ludwigsau - Beenhausen, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der Beifahrertür beschädigt Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt in unbekannte Richtung. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Tel. Nr. 06621-9320.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(Bad Hersfeld) - In der Nacht vom Samstag (16.11.19) auf Sonntag (17.11.19) verkratzten unbekannte Täter in der Eisenacher Straße in Bad Hersfeld, einen schwarzen Pkw Audi A4 Avant über die gesamte Fahrerseite. Der Täter entfernte sich unerkannt in unbekannte Richtung. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Tel. Nr. 06621-9320.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld - Vogt, POK eingestellt: Raab, EPHK u. PvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell