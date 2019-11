Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raubüberfall auf Geldbotin in Petersberg

Fulda (ots)

Am heutigen Samstagabend befand sich in Petersberg gegen 19.15 Uhr die Angestellte eines Geschäftes zu Fuß in der Propsteistraße auf dem Weg zu einer Bank unterhalb des Rathausplatzes. In Höhe eines Friseurgeschäftes wurde die Frau von einem Täter angegangen, der ihr die Geschäftseinnahmen entriss. Die Dame blieb glücklicherweise unverletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß die Propsteistraße in Richtung Rhönbergstraße. Der Flüchtige sprach akzentfrei Deutsch ist ca. 180 cm groß und von sportlicher Figur. Er trug eine graue Kapuzenjacke und darüber eine dunkle Weste.

Die Polizei Fulda erbittet Zeugenhinweise unter 0661 / 105-0.

