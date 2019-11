Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K 140 bei Sargenzell

Fulda (ots)

Gegen 18.10 Uhr kam es heute zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW Fahrer schwer verletzt wurde. Er war mit seinem PKW von Hünhan kommend in Richtung Sargenzell unterwegs und geriet in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der PKW stieß am Fahrbahnrand gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Derzeit sind die Rettungskräfte noch vor Ort.

Hubertus Kümpel, PvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell