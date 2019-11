Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zahlreiche Verkehrsverstöße im Bereich Neuwied

Neuwied (ots)

Fahren ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter:

Am 23.11.2019 um 02.05 Uhr morgens wurde der Fahrer eines E-Scooters City-Blitz CB 049 einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem Fahrzeug keine Versicherungsplakette angebracht war. Da der E-Scooter nicht über eine Straßenzulassung im Sinne der STVZO verfügt und somit nur jenseits des öffentlichen Verkehrsraumes in Betrieb genommen werden dürfte. Der Fahrer wird sich zudem wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt:

Beamten in einem zivilen Polizeifahrzeug fiel am 23.11.2019 um 15.20 Uhr der Fahrer reines Mercedes AMG auf, der mit drastisch überhöhter Geschwindigkeit von über 100 km/h über die Andernacher Straße in der Neuwieder Innenstadt raste. Das Fahrzeug konnte angehalten und der 25jährige männliche Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Er muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 160 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel am Abend des 23.11.19 gegen 19.10 Uhr auf dem Parkplatz Am Wenneberg in Torney ein 21jähriger Fahrzeugführer auf, der am Abend zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Eine Fahrzeugpanne auf Rheinbrücke / B 256 wurde dem 56jährigen Fahrer eines Pkw Opel am Abend des 23.11.2019 gegen 23.12 Uhr zum Verhängnis. Andere Verkehrsteilnehmer verständigten aufgrund der mangelnden Absicherung des Fahrzeuges die Polizei, die vor Ort zunächst nur den verlassenen Pkw vorfand. Bei einer Nachschau im Auto fiel den Beamten durchdringender Cannabis-Geruch auf. Der kurz darauf hinzukommende Fahrzeugführer räumte dann auch ein, kurz vor Fahrtantritt einen Joint konsumiert zu haben. Angeblich handele es sich um medizinisches Cannabis, so gab der Mann vor.

Am Sonntagmorgen, dem 24.11.19 gegen 01.10 Uhr wurde im Rahmen eine Verkehrskontrolle in der Marktstraße sodann noch der 19jährige Fahrer eines VW Golf überprüft und Marihuana-Geruch im Fahrzeuginneren festgestellt. Der Fahrer räumte ein, kurz zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Bei einer Personendurchsuchung wurden zudem noch Betäubungsmittelreste vorgefunden.

Den Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Sie haben nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen und müssen sich auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

