Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Neuwied

Neuwied (ots)

Im Zeitraum vom 21.11.19, 16:15 Uhr bis zum 22.11.2019, 16:25 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Geschäfts "Fressnapf" im Industriegebiet Neuwied, Allensteiner Straße 15 geparkter schwarzer Pkw BMW von einem unbekannten Fahrzeugführer touchiert und beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1800 Euro im Bereich der Fahrzeugfront (Kühlergrill, Stoßstange). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am 22.11.2019 gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bendorfer Straße 1b in Neuwied-Engers. Hier fuhr ein Lkw beim Ausparken rückwärts und stieß gegen den hinter ihm geparkten Lieferwagen. Der Fahrer des Lkw fuhr Zeugenangaben zufolge nach dem Anstoß nach vorne, schaute sich aus dem Fahrerfenster den Schaden an und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am Lieferwagen entstand ein Sachschaden von mind. 5000 Euro.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden: Tel. 02731 - 878-0

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pi.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell