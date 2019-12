Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei zeigt an Silvester in Osthessen verstärkte Präsenz

Fulda (ots)

Polizei zeigt an Silvester in Osthessen verstärkte Präsenz

Fulda - Ihre Polizei in Osthessen ist gut auf Silvester vorbereitet. In Kooperation mit der Bundespolizei, den Stadt- und Kommunalverwaltungen sowie anderen Behörden, begleiten wir die Feiern zum Jahresende und sind so für die Bürger Ansprechpartner und Helfer vor Ort.

Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Osthessen werden in der Silvesternacht verstärkt Fußstreifen in Uniform und in ziviler Kleidung, unterstützt von der Bereitschaftspolizei, unterwegs sein, um für einen friedlichen Verlauf des Jahreswechsels zu sorgen. Wir bestreifen Örtlichkeiten, an denen sich erfahrungsgemäß viele Menschen zum Feiern treffen. Dies wird mit einem personell starken Nachtdienst gewährleistet.

In Fulda werden, neben der fest installierten Videoüberwachung an großen Plätzen, mobile Kameras eingesetzt. Dies bietet der Polizei die Möglichkeit, sich einen aktuellen Überblick über die Situation im Stadtgebiet zu verschaffen. So können Gefahrensituationen frühzeitig erkannt oder bei Fahndungen Personen schneller gefunden werden. Außerdem dienen die Aufnahmen, falls notwendig, einer beweisgesicherten Strafverfolgung.

Der Jahreswechsel ist die Zeit zum Zünden von Böllern und Silvesterraketen. Hierzu gibt ihre Polizei folgende Tipps:

- Entzünden Sie Feuerwerkskörper niemals in der Hand! - Achten Sie auf ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden! - Schießen Sie Raketen nur aus standsicheren Behältnissen ab! - Zum eigenen Schutz und dem der übrigen Feiernden gilt: Finger weg von Selbstlaborraten und nicht geprüften Feuerwerkskörpern!

Hinweise für besondere Gefahrensituationen liegen der Polizei in Osthessen keine vor. Gleichwohl besteht an einem solchen Tag eine abstrakte Gefahr, der wir mit einer angepassten Einsatzkonzeption begegnen.

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell