POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld vom 29.12.2019

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Vortäuschen einer Straftat, Fahren unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld. Ein 62-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr am Samstag, d. 28.12.2019, gg. 13.20 Uhr, mit seinem Mofa die Friedewalder Straße in Richtung Dreherstraße. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er in Folge von Unachtsamkeit und alkoholbedingter Einschränkung der Fahrtüchtigkeit von der Fahrbahn auf die Bankette sodass er stürzte. Das Mofa kam neben der Fahrbahn zu Stillstand.

Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, an seinem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Ein Atemalkohol-Vortest bei dem 62-Jährigen ergab 1,73 Promille.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Ca. zwei Stunden später meldete er sich telefonsich in der Wache der Polizei und teilte mit, dass sein Mofa, welches im Bereich des Unfallortes verschlossen abgestellt war, nun weg bzw. offenbar entwendet worden sei.

Ihm wurde daraufhin mitgeteilt, dass die gleiche Streifenbesatzung in Kürze zwecks Anzeigenaufnahme zu ihm nach Hause komme.

Durch die eingesetzten Beamten wurden die Ermittlungen am Tatort aufgenommen und Zeugen befragt.

Aufgrund erster Ermittlungsergebnisse, einer genauen Täterbeschreibung und einer eindeutigen Fluchtrichtung bestand der Verdacht, das der zuvor verunfallte 62-Jährige sein Zweirad selber abgeholt und es vom Unfallort weggefahren haben könnte.

Weitere Ermittlungen an der Wohnschrift bestätigten diesen Verdacht, das Mofa konnte in der Garage des Tatverdächtigen festgestellt werden.

Nun wurde der alkoholisierte Mann aus Bad Hersfeld ein zweites Mal zur Dienstelle sistiert.

Eine Strafanzeige wegen des Vortäuschens eines Kraftfahrzeugdiebstahls und eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurden gefertigt.

Ein Atemalkohol-Vortest bei dem 62-Jährigen ergab nun 1,71 Promille. Im Rahmen des Strafverfahrens wurden zwei weitere Butproben angeordnet.

. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36251 Ludwigsau. Am frühen Samstagmorgen, d. 28.12.2019, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Bebra mit seinem Pkw die Bundesstraße 27 zwischen Ludwigsau-Friedlos und Bebra-Blankenheim.

Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und geriet an die angrenzende Schutzplanke. Er setzte seine Fahrt fort und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Der Fahrzeugführer erschien am Nachmittag in der Wache der Polizeistation und teilte den Sachverhalt mit. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet

Der Unfallfahrer wurde nicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000,- Euro geschätzt.

Polizeistation Bad Hersfeld, Feldbinder, PHK

