POL-OH: Pressemeldungen der PST Rotenburg

Rotenburg - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 27.12.2019, 23:30 Uhr bis Samstag, 28.12.2019, 12:30 Uhr wurde ein in der Beethovenstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt. Der Täter schlug mittels eines unbekannten Gegenstandes gegen die Kofferraumklappe des schwarzen Audi A6 Avant. Hierdurch entstand eine kleine Delle. Der Sachschaden wird auf 100,00 EUR geschätzt. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

Rotenburg - Am Samstag, 28.12.2019, 16:00 Uhr befuhr eine 61-jährige Rotenburgerin mit ihrem PKW in der Ortslage von Rotenburg die Kasseler Straße aus Richtung Alheim in Richtung Heienbachkreisel. Aus unbekannten Gründen geriet sie Höhe der Lessingsstraße auf die Fahrbahnmitte und überfuhr die dortige Querungshilfe. Dabei wurden die beiden Verkehrszeichen auf der Querungshilfe abgerissen, am PKW entstand Sachschaden. Am Unfallfahrzeug ausgetretene Betriebsstoffe wurden durch die FFW Rotenburg gebunden und beseitigt. Der Sachschaden wird auf 10100,00 EUR geschätzt.

Bebra - Am Samstag, 28.12.2019, 19:53 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Kahl am Main mit seinem PKW die Auffahrt zur B27 Höhe Breitenbach um auf die B27 in Richtung Bad Hersfeld aufzufahren. In der Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Der Sachschaden am PKW wird auf 8000,00 EUR, an der Schutzplanke auf 200,00 EUR

