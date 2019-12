Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lagerfeuer gelöscht

Kirtorf (ots)

Die Polizei hat in Abstimmung mit dem Bürgermeister der Stadt Kirtorf ein nicht genehmigtes Lagerfeuer am Freitagabend (27.12.) durch die Feuerwehr auf einer außerhalb der Ortslage liegenden Wiese löschen lassen. Auf dem Grundstück hatten sich einige Personen zu einer Feier getroffen. Aufgrund des Verstoßes löste die Polizei das Zusammentreffen auf und die Teilnehmer mussten das Areal verlassen. Gegen den Veranstalter wird wegen einer Ordnungswidrigkeit und wegen des Verdachts einer umweltgefährdenden Abfallbeseitigung ermittelt. Auch am Samstag (28.12.) sind Polizeibeamte im Einsatz, um ähnlich gelagerte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern.

gefertigt: Keller, PHK -- eingestellt: Raab, EPHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell