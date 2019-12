POL-OH: Unfall mit Verletzten

Polizeipräsidium Osthessen

Ford Mondeo überschlägt sich

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.), gegen 10:00 Uhr, befuhr eine 36-Jährige aus Hohenroda mit ihrem Ford die Landesstraße 3171 von Eiterfeld-Oberweißenborn kommend in Richtung Fürsteneck. Vor der Einmündung nach Wölf kam sie vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall an der Böschungswand überschlug sich das Fahrzeug, kam aber auf den Rädern wieder zur Endlage. Außer ihr selbst saßen noch eine 18-Jährige und ihre beiden drei- und sechsjährigen Kinder im Fahrzeug. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Lediglich die 18-Jährige musste vorsorglich zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. An der Unfallstelle waren zwei Notärzte, vier Rettungswagen und der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes im Einsatz. Am PKW entstand Totalschaden von circa 2.000 EUR.

