Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wer kann Hinweise auf den Eigentümer des Rades machen?

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Trunkenheitsfahrt mit gestohlenem Fahrrad? - Eigentümer gesucht -

Bereits am Sonntag (22.12.), gegen 06:30 Uhr, wurde in Bad Hersfeld ein Fahrradfahrer aufgrund seiner Fahrweise durch eine Polizeistreife kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer einen Blutalkoholwert von 2,50 Promille hatte, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das benutzte Fahrrad offensichtlich gestohlen ist. Es handelt sich um ein blaues Damen-Citybike, Hersteller: Mifa, Typ Alu City Damen Bike. Die Eigentümerin wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld zu melden und den Eigentumsnachweis vorzuzeigen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

