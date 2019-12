Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Strohballen entzündet - Versuchter Einbruch - Mehrere Briefkästen aufgebrochen - Wohnungseinbruch

Fulda (ots)

Auto zerkratzt

Lauterbach - Zwischen Freitagmittag (20.12.) und Sonntagabend (22.12.) zerkratzten Unbekannte die Motorhaube eines in der Kirchstraße im Ortsteil Blitzenrod abgestellten schwarzen Ford Fiesta. Es entstand Sachschaden von circa 400 Euro.

Strohballen entzündet

Lauterbach - Am Sonntag (22.12.), gegen 14 Uhr, steckten Unbekannte in der Feldgemarkung um den Ortsteil Allmenrod einen Strohballen in Brand. Es entstand ein Sachschaden von circa 20 Euro.

Versuchter Einbruch

Lauterbach - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Dienstag (24.12.) in ein Einfamilienhaus im Schlesierweg einzubrechen. Die Täter zerstörten dazu eine Fensterscheibe, ließen dann aber von ihrer Tat ab. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Mehrere Briefkästen aufgebrochen

Grebenhain - In der Nacht auf Mittwoch (25.12.) brachen Unbekannte in der Bahnhofstraße mehrere Briefkästen eines Mehrfamilienhauses auf und öffneten die Sendungen auf der Suche nach Bargeld. Außerdem versuchten die Täter erfolglos einen öffentlichen Briefkasten vor dem Wohnhaus aufzubrechen. Es entstand ein Schaden von circa 170 Euro.

Wohnungseinbruch

Alsfeld - Am Donnerstagnachmittag (26.12.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Karl-Weitz-Straße ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie erbeuteten Schmuck sowie Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 101

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell