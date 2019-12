POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl - Raub - Einbruch

Polizeipräsidium Osthessen

Seitenescheibe eingeschlagen - Geldbörse gestohlen

Künzell - Am Montagabend (23.12.), zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr, schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe an einem grauen Daimler ein. Die Diebe stahlen aus dem Fahrzeug die Geldbörse mit einem mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - Stellen Sie ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab

Kennzeichenschilder gestohlen

Eichenzell - Am Montag (23.12.), zwischen 02:00 Uhr und 13:00 Uhr, stahlen Unbekannte von einem VW "Golf" in blau die beiden amtlichen Kennzeichen FD-LJ 1992. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Lingeshof" abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

20-Jähriger ausgeraubt

Fulda - Donnerstagnacht (26.12.), gegen 05:00 Uhr, wurde ein 20-jähriger Geschädigter im Bereich der Straße "Peterstor" ausgeraubt. Ein bisher unbekannter männlicher Täter zwang das Opfer zur Herausgabe seiner Geldbörse und seines Smart-Phones. Hierbei hielt er dem Opfer einen Gegenstand entgegen, bei welchem es sich vermutlich um ein Messer gehandelt hat. Außerdem riss der Täter dem Geschädigten eine Goldkette ab. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 25 Jahre alt, schmale Statur, kurze schwarze Haare und trug einen Vollbart.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda - Am Donnerstagabend (26.12.), gegen 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Drosselweg ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dieses dursuchten die Diebe und stahlen eine Digitalkamera, Schmuck und diverses Werkzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

Fensterscheibe eingeschlagen

Hünfeld - Dienstagnacht (24.12.), gegen 04:00 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Geschäfts in der Hauptstraße ein. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

