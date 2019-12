Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Von Samstag, 14. Dezember 2019, 19.00 Uhr bis Sonntag, 15. Dezember 2019, 17.00 Uhr stellte ein 26-jähriger aus Essen (Oldenburg) seinen schwarzen Pkw Audi A4 Avant auf dem Seitenstreifen des Parkplatzes einer Gaststätte in der Kaffeestraße in Lohne / OT Märschendorf ab. Als er sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung der Beifahrertür fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-493-0.

