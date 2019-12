Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Friesoythe für den Zeitraum 12.12.2019 -15.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 12.12.2019, in der Zeit von 08.00 h bis 12.45 h, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Willohstraße in 26169 Friesoythe. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen Fahrradständer einer dortigen Kindertagesstätte und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall/Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am 15.12.2019, gegen 04:35 Uhr, befuhr eine 24jährige aus Saterland die Sedelsberger Straße in 26169 Friesoythe in ortsauswärtiger Richtung. Im weiteren Verlauf kam die 24jährige zunächst kurz von der Fahrbahn ab. Beim anschließenden Gegenlenken schleuderte der PKW zur linken Fahrbahnseite und kam nach einem Überschlag zum Stillstand. Die 24jährige und ihr 28jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 24jährigen einen Wert von 1,66 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol. Der 24jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Kfz/Zeugenaufruf

In dem Zeitraum vom 14.12.2019 bis 15.12.2019 kam es in der Straße Neulorup in 26169 Friesoythe zu einer Sachbeschädigung an einem Kfz. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand einen Transporter des Herstellers Mercedes Benz. Darüber hinaus beschädigte der Täter die Frontscheibe des Transporters. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei am Freitag (13.12.2019) bekannt wurde, ereignete sich im Zeitraum vom 09.12.2019 bis 12.12.2019 eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Langenberg in 26169 Friesoythe. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen auf dem Parkstreifen stehenden Dacia. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Saterland- Sachbeschädigung an Kfz/Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, den 13.12.2019, 15.30 h bis Samstag, den 14.12.2019, 12.00 h kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Kfz. Ein bislang unbekannter Täter zerschnitt die rechte Seite einer LKW-Plane. Der LKW war im Tatzeitraum in der Straße Am tiefen Graben in 26683 Saterland, Ortsteil Sedelsberg abgestellt. Darüber hinaus wurde während der Sachverhaltsaufnahme bekannt, dass am 04.12.2019, in der Zeit von 04.40 h bis 14.00 h ein Fahrrad an derselben Örtlichkeit beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (04498-2111) entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 15.12.2019, gegen 02:55 Uhr, befuhr ein 32jähriger aus Aurich die Hauptstraße in 26683 Saterland aus Richtung Strücklingen kommend in Fahrtrichtung Ramsloh. In einem Kurvenbereich kam der 32jährige von der Fahrbahn ab und geriet rechts auf den Grünstreifen. Der 32jährige kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern, einer Straßenlaterne und einer Mauer. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 32jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Am mitgeführten PKW entstand Totalschaden. Da der 32jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe

i.A. Luttmann, PKin

Telefon: 04491/93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell