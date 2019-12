Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 14/15.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Freitag, 13.12.19, 17:30 Uhr bis Samstag, 14.12.19, 12:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mitsubishi Pickup, welcher vor dem ehemaligen Bahnübergang neben dem Bahnhof in Vechta abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall und/oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Tel. 04441-9430 zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht Am 14.12.2019, gg. 18:50 Uhr, kam es in der Unterführung der Falkenrotter Straße in Richtung Innenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer VW Tiguan fuhr in der dortigen Straßenverengung an einem verkehrsbedingt wartenden PKW vorbei und touchierte diesen. Anschließend entfernte sich der an der rechten Seite beschädigte PKW unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall und/oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Tel. 04441-9430 zu melden.

Lohne - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Sonntag, 15.12.19, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger italienischer Staatsangehöriger mit einem PKW in Lohne öffentliche Straßen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Dinklage - fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss Am Samstag, 14.12.19, gegen 12:30 Uhr, Straße Wilder Pool Höhe Zufahrt Schützenplatz wird das Opfer beim Spaziergang mit ihrem Hund vom Hund der bislang unbekannten Beschuldigten in die rechte Wade gebissen. Das Opfer wird dadurch leicht verletzt. Die Beschuldigte, ca. 50-60 Jahre alt, entfernt sich daraufhin mit ihrem Hund (dunkles zotteliges Fell) in unbekannte Richtung, ohne ihre Personalien anzugeben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und/oder zur Beschuldigten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Tel. 04441-9430 zu melden.

