POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Ramsloh - Größerer Polizeieinsatz wegen einer Bedrohung

Am Samstag, 14. Dezember 2019, kam es in der Hauptstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Vorausgegangen war gegen 13.00 Uhr eine Meldung, dass ein 32-jähriger Mann in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus mit Familienangehörigen in Streit geraten war und diese mit einem Beil bedroht habe. Um die Gefährdung anderer Personen auszuschließen, wurden zahlreiche Polizeibeamte, hierunter auch Spezialeinsatzkräfte und ein Diensthundeführer, zum Einsatzort entsandt. Nachdem alle unbeteiligten Personen aus dem Wohnhaus evakuiert werden konnten, gelang es Polizeibeamten, die speziell in deeskalierender Kommunikation geschult sind, Kontakt zum 32-Jährigen aufzunehmen, der sich alleine in seiner Wohnung befand. Dieser zeigte sich friedlich und kooperativ, sodass die Einsatzkräfte nicht gewaltsam in die Wohnung eindringen mussten, oder Personen verletzt worden sind. Anschließend wurde der Mann in eine psychiatrische Fachklinik verbracht.

