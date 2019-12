POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich der PI Cloppenburg und PSt Löningen

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Einbruchdiebstahl aus Pkw

In der Nacht zum 14.12.2019 kommt es in Essen zu einem Einbruchdiebstahl aus Pkw. Die bislang unbekannten Täter entwenden aus einem Pkw Reitausrüstung, nachdem sie die Heckscheibe eingeschlagen haben.

Trunkenheit im Verkehr

Am 14.12.2019, um 23:20 Uhr wurde im Brookweg in Cloppenburg ein Kleintransporter kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde in der Atemluft des 24-jährigen Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ein erster Vortest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Cloppenburg wurde eine Blutprobe des Fahrzeugführers entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Das weitere Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Am Samstag, den 14.12.2019, kommt es in Damme um 14.35 Uhr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus. Im Wohnzimmer einer Oberwohnung kommt es dabei zu einer Brandentwicklung. Die Wohnungsinhaber sind zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. Die Brandursache und die Schadenshöhe ist zur Zeit noch unklar.

