Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw- Betrunken Unfall gebaut

Calw (ots)

Ein 28-jähriger Ford-Fahrer hat am Sonntag betrunken einen Verkehrsunfall verursacht. Er war gegen 1.15 Uhr auf der Straße Im Feldle unterwegs und fuhr an der Einmündung zur Stuttgarter Straße statt rechts abzubiegen geradeaus direkt in zwei Warnbaken, die dadurch verschoben wurden. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer, der gerade auf der Stuttgarter Straße unterwegs war, bemerkte dies und bremste ab. Der 28-Jährige fuhr danach an dem Opel vorbei, streifte das Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Calw bei dem Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch fest, so dass er nach dem Atemalkoholtest, der über 1,9 Promille anzeigte, eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

