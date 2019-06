Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kombiinstrumente aus Multivans entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Drei Linden 11.06.2019, 17.00 Uhr - 12.06.2019, 07.30 Uhr

Helmstedt, Stollenweg 11.06.2019, 20.00 Uhr - 12.06.2019, 13.00 Uhr

Auf die Kombi-Instrumente zweier VW Multivans haben es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Die Unbekannte öffneten zwischen Dienstagnachmitttag 17.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.30 Uhr einen T6 Multivan, den sein 35 Jahre alte Nutzer in der Straße Drei Linden in der Grundstückzufahrt zu seinem Wohnhaus abgestellt hatte. Im zweiten Fall erwischte es einen weißen VW Multivan in der Straße Stollenweg. Das Fahrzeug stand ebenfalls in der Einfahrt zu dem Wohnhaus des 52 Jahre alten Besitzers. Hier lag die Tatzeit zwischen Dienstagabend 20.00 Uhr und Mittwochmitttag 13.00 Uhr. In beiden Fällen gelangten die Unbekannten ins die Fahrzeuge und bauten die Kombi-Instrumente, bestehend aus Tacho, Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige aus und entwendeten diese. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mindestens 3.000 Euro. Die Polizei geht in beiden Fällen von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus und hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu den beiden Fahrzeugaufbrüchen geben können. Zuständig ist die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

