Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Kassenhäuschen einer Sportanlage beschädigt

Zwischen Samstag, 14. Dezember 2019, 12.00 Uhr und Sonntag, 15. Dezember 2019, 13.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Kassenhäuschen an der Sportanlage in der Schulstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Unerlaubt Knallkörper gezündet

Am Sonntag, 15. Dezember 2019, gingen gegen 22.25 Uhr bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass es auf dem Marktplatz an der Eschstraße zu Explosionen gekommen sei. Unverzüglich entsandte Polizeibeamte stellten eine Personengruppe vor der Roten Schule fest, die Knallkörper anzündeten und in eine Mülltonne warfen. Die verantwortlichen Personen konnten gestellt und kontrolliert werden. Hierbei wurde ein Knallkörper sichergestellt, der mutmaßlich aus Polen stammt. Gegen einen 22-jährigen Cloppenburger und einen 19-jährigen Emsteker wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 15. Dezember 2019, wurde um 13.45 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldb.) auf der Cloppenburger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Da die Halterin, seine 22-jährige Ehefrau, die ebenfalls im Fahrzeug saß, diese Fahrt zuließ, wurde gegen sie ebenfalls ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell