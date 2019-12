Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 13. Dezember 2019, 14.30 Uhr und Sonntag, 15. Dezember 2019, 14.00 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Garagen- und eine Kirchenwand in der Ramsloher Straße mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, den 15.Dezember 2019, gegen 18.05 Uhr befuhr eine 21-jähriger Barßelerin mit ihrem PKW, Hyundai die Oldenburger Straße in Richtung Kreisstraße. Als diese nach rechts auf eine dortige Grundstückszufahrt abbiegen wollte, fuhr ein 18-jähriger Friesoyther, der sich mit seinem PKW, Daimler dahinter befand, auf. Durch den Zusammenstoß wurden die Barßelerin und deren Beifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

