Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld vom 29.12.2019

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Hund auf der A 4

Am Samstag, 28.12.2019, 19.20 Uhr kam es auf der A 4, zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach zu einem Zusammenstoß mit einem PKW und einem Schäferhund, der sich auf der Autobahn befand. Bei dem Unfall verendete das Tier und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 3500,- Euro.

Bis jetzt ist unklar wem das Tier gehörte. Der Besitzer wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, 06621-5088-0, in Verbindung zu setzen.

Schade, KHK Polizeiführer vom Dienst des Polizeipräsidiums Osthessen 0661 105 2031

