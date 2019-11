Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Eicken

Mönchengladbach (ots)

An einem Einfamilienhaus auf der Kaldenkirchener Straße hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr am Freitag, 01.11.2019 und 8.30 Uhr am Dienstag, 05.11.2019 ein rückseitig gelegenes Flügelfenster auf. Sie durchsuchten mehrere Behältnisse in dem Haus und flüchteten anschließend durch die Terrassentür. Art und Höhe der Beute sind noch nicht bekannt und derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

