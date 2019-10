Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schuhgeschäft

Düren (ots)

Unbekannte warfen am frühen Freitagmorgen das Schaufenster eines Schuhgeschäfts in Rölsdorf ein und flüchteten mit ihrer Beute.

Um 03:40 Uhr wurde der Alarm in dem Geschäft in der Straße "Am Ellernbusch" ausgelöst und die Polizei verständigt. Als diese kurze Zeit später am Objekt eintraf, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter offenbar mit einem Pflasterstein eine Schaufensterschreibe des Ladens eingeschlagen und sich so Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft hatten. Ersten Erkenntnissen nach wurden mehrere Schuhpaare und auch einzelne Schuhe entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder im Umfeld der Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell