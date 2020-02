Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Gaststätte

Lauterbach - Am frühen Samstagmorgen (08.02.), zwischen 01:30 Uhr und 09:00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Gastronomiebetrieb am Marktplatz ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und verschafften sich somit Zutritt in das Gebäude. Die Diebe stahlen unter anderem einen kleineren Bargeldbetrag. Die genaue Schadenshöhe, sowie weiteres Diebesgut muss noch ermittelt werden.

Einbruch in Bauwagen

Lauterbach / Wernges - In der Zeit von Sonntag (02.02.) bis Samstag (08.02.) brachen Unbekannte einen Bauwagen auf, welcher im Bereich der Udenhäuser Straße aufgestellt war. Die Diebe stahlen eine Soundanlage, sowie einen Holztisch und drei Holzbänke. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell