POL-OH: Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen

- Unfallflucht in Bad Hersfeld

Am Samstag, 08.02.2020, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Dudenstraße aus Richtung Reichsstraße kommend und bog mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve in Richtung Bahnhofstraße ein. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, übersteuerte und geriet ins Schleudern. Im Anschluss prallte das Fahrzeug gegen ein ordnungsgemäß geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den enstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich nach ersten Zeugenaussagen um einen hellfarbigen BMW mit Bad Hersfelder Kennzeichen, welcher nach dem Unfall an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Der Gesamtschaden beträgt circa 6.000 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320 entgegen.

- Zwei Personen leichtverletzt durch Auffahrunfall auf der Leipziger Straße in Fulda

Am Freitag, 07.02.2020, um 13:08 Uhr ereignete sich auf der Leipziger Straße in Fulda ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leichtverletzt wurden. Ein 54-jähriger Dacia-Logan-Fahrer und ein 24-jähriger Audi-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Leipziger Straße in Fulda, aus Richtung Steinauer Straße kommend. In Höhe der Hausnummer 200 wollte der Dacia Fahrer auf das dortige Grundstück nach rechts abbiegen und verlangsamte hierzu seine Fahrt. Der Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck des 54-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden der 54-Jährige sowie sein 16-jähriger Sohn (Beifahrer) leichtverletzt. An dem Dacia entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 EUR, am Audi in Höhe von 1000,00 EUR.

- Zweiradfahrer durch Auffahrunfall leichtverletzt

Am Freitag, 07.02.2020, um 13:21 Uhr wurde ein Zweiradfahrer bei einem Auffahrunfall auf der Frankfurter Straße Höhe der Hausnummer 16 leichtverletzt. Ein 17-jähriger Zweiradfahrer aus Fulda befuhr hinter einem 33-jährigen Ford-Fahrer aus Bad Soden-Salmünster die Frankfurter Straße, als der PKW-Fahrer Höhe der Hausnummer 16 verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Zweiradfahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf das Heck des PKW auf und kam zu Fall. Der Zweiradfahrer wurde leichtverletzt. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR, am PKW in Höhe von 3.000 EUR.

