Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilungen der Polizeistation Rotenburg a. d. F.

Rotenburg (ots)

Wildeck-Obersuhl Durch eine aufmerksame Funkstreife der PST Rotenburg, wurde am Freitagabend, gegen 20:45 Uhr, eine männliche Person auf dem Gelände der Grundschule Obersuhl angetroffen und kontrolliert. Dabei handelte es sich um einen Jugendlichen aus der Gemeinde Wildeck. Bei dessen Kontrolle und körperlicher Durchsuchung konnten Marihuana und entsprechende Utensilien aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Cornberg Bei allgemeinen Verkehrskontrollen auf der B 27 im Bereich Cornberg, Parkplatz Mottengraben, gingen am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, einer Streife gleich zwei berauschte Fahrzeugführer ins Netz. Ein 26-jähriger Mann aus Eschweiler wurde aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten und auf dem Parkplatz kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel der Streife auf, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden waren. Das benutzte Fahrzeug war folglich ohne Zulassung geführt worden. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und keinen Führerschein besitzt. Bei der Durchsuchung vom Fahrzeug konnte zudem Amphetamin aufgefunden. Der 26-jährige wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheitsfahrt (berauschende Mittel), Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl, Kennzeichenmissbrauch, Pflichtversicherungsgesetz und Abgabenordnung eingeleitet. Ein anderer 23-jähriger Mann aus Eschweiler, der offenbar gemeinsam mit dem zuvor kontrollierten Mann unterwegs war, hielt mit seinem Fahrzeug ebenfalls auf dem Parkplatz an. Er wurde durch die Streife ebenso kontrolliert. Bei seinem Fahrzeug und den angebrachten Kennzeichen gab es zwar nichts zu beanstanden, jedoch stand der Mann ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch er hatte eine geringe Menge Amphetamin in seinem Fahrzeug mitgeführt. Er wurde ebenfalls mit zur Dienststelle genommen und ihm wurde dort durch einen Arzt Blut abgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheitsfahrt (berauschende Mittel) und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Beide Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihnen ausdrücklich untersagt. Die aufgefundenen Betäubungsmittel und Kennzeichenschilder wurden beschlagnahmt.

Rotenburg a. d. F. In einer Kneipe im Steinweg fielen dem Wirt am Samstagmorgen, gegen 00:10 Uhr, eine 30-jährige Frau aus Rotenburg und ein 39-jähriger Mann aus Eisenach auf. Sie wurden nach einer Meinungsverschiedenheit aus dem Lokal verwiesen. Damit waren die Beiden offenbar nicht einverstanden und beschädigten beim Verlassen einen Aschenbecher und eine Fensterscheibe. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250,00 EUR. Die Beiden müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Gefertigt: Polizeistation Rotenburg, POK Glock

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell