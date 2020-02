Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kind vor Schule angesprochen

Fulda (ots)

Kind vor Schule angesprochen

Fulda - Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei mit, dass am Mittwochmittag (05.02.), gegen 12 Uhr, ein 8-jähriges Mädchen vor einer Schule in der Mainstraße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen worden sein soll. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und ist dabei die genauen Umstände zu klären. In diesem Zusammenhang sprechen die Beamten mit Zeugen und gehen diversen Hinweisen nach.

Die Polizei empfiehlt den Eltern - aufmerksam und wachsam zu sein. - mit ihren Kindern allgemein über den Umgang und das Verhalten gegenüber fremden Personen zu reden. Wichtig dabei im Sinne der Kinder ist eine sachliche und nüchterne Schilderung, um bei den Kindern keine Ängste zu verursachen. - wenn sie Kenntnis von einem ähnlichen Sachverhalt erlangen, sofort die Polizei zu informieren.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell