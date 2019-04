Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/ Nachbar vertreibt Einbrecher

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines versuchten Wohnungseinbruchs in ein Einfamilienhaus an der Stadtfeldstraße in Lüdinghausen, sich zu melden. Dort hatten unbekannte Täter am Freitag (19. April) gegen 22.45 Uhr zunächst ein Gartentor aufgebrochen und anschließend eine Terassentür sowie ein Fenster beschädigt. Ein Nachbar hatte verdächtige Geräusche gehört und durch Rufen auf sich aufmerksam gemacht. Er sah zwei Männer auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Ring davonlaufen. Näher beschreiben konnte der Zeuge die Tatverdächtigen nicht. Der Nachbar alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

