Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Sachbeschädigung - Einbruch

Fulda (ots)

Mountainbike gestohlen

Fulda - Am Mittwochabend (05.02.), zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr, stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke FELT, Typ Q 620 in Signalrot aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Pkw zerkratzt

Fulda - Am Dienstag (04.02.), gegen 18:40 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen schwarzen VW Golf, welcher in der Adalbert-Stifter-Straße abgestellt war. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verursachten die Täter im Bereich der Fahrerseite und der Motorhaube einen Schaden. Die genaue Höhe dessen ist noch unklar.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg - In der Zeit von Mittwoch (05.02.) bis Donnerstag (06.02.) brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Bergstraße ein. Die Täter brachen die Haustür auf und verschafften sich Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss, welche durchsucht wurde. Ob etwas gestohlen wurde, ist genauso wie die entstandene Schadenshöhe, noch unklar.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell