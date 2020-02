POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda - Bei einem Unfall am Mittwoch (05.02.), erlitt ein 65-jähriger Fußgänger aus Fulda leichte Verletzungen. Er überquerte gegen 14:25 Uhr in Fulda die Fahrbahn der Dalbergstraße aus Richtung REWE-Parkplatz kommend. Hierbei wurde der Fußgänger auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stadtmitte von einem 58-jährigen Audi-Fahrer erfasst, welcher von der Parkplatzausfahrt des Grundstückes Dalbergstraße 14 auf die Dalbergstraße in Fahrtrichtung Brauhausstraße einfahren wollte. Der Fußgänger wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro.

Petersberg - Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag, (06.02.). Ein 19-jähriger Volvo-Fahrer befuhr gegen 04:40 Uhr in Petersberg die Landesstraße 3174 aus Richtung Margretenhaun kommend und wollte nach rechts auf die Bundesstraße 458 in Richtung Fulda einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 31-jährigen VW-Fahrer, welcher die Bundesstraße aus Richtung Dipperz kommend in Richtung Fulda auf dem linken von zwei Fahrstreifen in eine Richtung befuhr.

