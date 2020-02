Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200206-1: Unbekannter stahl Senior hohe Bargeldsumme - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mit einem Wechseltrick hat ein unbekannter Mann am Mittwoch (05. Februar) einen 90-jährigen Senior um eine hohe Bargeldsumme gebracht.

Der 90-Jährige hob bei einer Bank an der Kölnstraße gegen 12:00 Uhr einen hohen Geldbetrag ab. Unmittelbar nachdem er das Geldinstitut wieder verlassen hatte, sprach ihn ein unbekannter Mann an. Er fragte den Senior, ob dieser ihm Geld wechseln könnte und trat dicht an ihn heran. Währenddessen fuhr die Tochter des 90-Jährigen mit ihrem Auto vor, um ihren Vater abzuholen. Der Unbekannte half dem Senior beim Einsteigen und ging danach weiter. Im Auto stellte der 90-Jährige fest, dass das Geld fehlte, das er kurz zuvor abgehoben hatte. Der Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hatte kurze schwarze Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

