Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Offenbach (ots)

Tätliche Auseinandersetzung - Langen

Heute, um 04:40 Uhr kam es im Einmündungsbereich Darmstädter Straße/Dieburger Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt, so dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Einzelheiten können frühestens am Montagmorgen bekannt gegeben werden.

