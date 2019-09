Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 07.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unbekannte sprengen Geldautomaten - Obertshausen

Am Samstagmorgen machten bislang Unbekannte Beute nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Seligenstädter Straße. Um 03.27 Uhr löste die Alarmanlage der dort befindlichen Deutsche Bank SB- Stelle aus, die sich in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet. Die alarmierte Polizei fand einen Geldautomaten vor, der durch Einführung von Gas völlig zerstört wurde. Die dadurch freigelegten Geldkassetten fehlten. Einer ersten Begutachtung zufolge, entstand kein Gebäude-, aber ein erheblicher Inventarschaden. Details zum Tathergang und der Beutehöhe sind noch nicht bekannt. Hinweise zur Fluchtrichtung liegen nicht vor. Allerdings fiel Zeugen ein mögliches Fluchtfahrzeug, ein weißer Kleinwagen (mutmaßlich Seat) mit F- Zulassung, auf, der in Tatortnähe davonraste. Um 05.30 Uhr bemerkte ein Anwohner aus der Heusenstammer Straße, dass an seinem in Höhe der 120iger Hausnummern geparkten PKW Mazda die beiden Kennzeichen F-MK 616 gestohlen wurden. Ob der Kennzeichendiebstahl in Tatzusammenhang steht, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Nacht vor und nach 03.27 Uhr. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen in der Umgebung der Bank gemacht haben oder Hinweise zum weißen Kleinwagen geben können, melden sich bitte unter 069/8098-1234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Hinweise nimmt die Polizei auch digital über die Onlinewache der Polizei Hessen entgegen: https://www.onlinewache.polizei.hessen.de.

Offenbach am Main, 07.09.2019, Bernd Fenske, PvD

