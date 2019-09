POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 08.09.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Leiche nach Wohnungsbrand aufgefunden - Offenbach

Am Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bettinastraße in Offenbach der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung. Die herbei geeilten Einsatzkräfte konnten im ersten Stock ein Feuer in einer Einzimmerwohnung als Ursache für den Qualm feststellen. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, wurde dort eine Leiche aufgefunden. Vermutlich handelt es sich hierbei um den 43-jährigen Bewohner des Appartements. Es entstand ein Sachschaden von zirka 50.000 Euro, weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen übernommen.

