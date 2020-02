Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200205-3: Einbruch in Kiosk - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen (05. Februar) in einen Kiosk in der Paulusstraße eingebrochen und haben eine Kasse sowie Bargeld entwendet.

Die unbekannten Täter hatten sich gegen 04:15 Uhr über eine Seitentür Zugang zum Kiosk verschafft. Sie stahlen eine Kasse und Bargeld aus einer Spardose. Laut Zeugenangaben handelte es sich bei einem Tatverdächtigen um einen 170 bis 180 Zentimeter großen Mann, der zur Tatzeit einen hellen Pullover mit Kapuze über dem Kopf trug. Unter der Kapuze trug er eine Kappe. Weiterhin war er mit einer hellen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder weiteren verdächtigen Personen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

