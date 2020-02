Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200204-4: Unbekannter Autofahrer fuhr Fußgängerin an - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagabend (03. Februar) ist eine 17-jährige Jugendliche von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die 17-Jährige stand gegen 19:45 Uhr an einer roten Ampel an der Einmündung Mühlenbach/Römerstraße, um die Römerstraße zu überqueren. Als die Ampel auf Grün schaltete und die junge Frau losging, erfasste sie ein aus dem Mühlenbach kommendes rotes Auto, das nach links in die Römerstraße abbog. Die Fußgängerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Zwar hielt der Autofahrer, laut Zeugenangaben ein älterer Herr, nach der Kollision kurz an, allerdings setzte er seine Fahrt wenig später fort, ohne sich um die 17-Jährige zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten den unbekannten Autofahrer, sich bei der Polizei zu melden. Zudem suchen die Beamten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Fahrzeug/Fahrer machen können. Kontakt zur Kriminalpolizei telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0. (nh)

