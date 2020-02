Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fußgängerin verletzt und geflüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Fulda (ots)

Unfallflucht mit verletzter Fußgängerin - Wer kann Hinweise geben?

Am Donnerstag (06.02.) kam es in Hünfeld gegen 06:30 Uhr im Wartburgring zu einer Unfallflucht mit verletzter Fußgängerin. Der Fahrer eines silbergrauen Pkw befuhr den Wartburgring in Richtung Molzbacher Straße und erfasste in Höhe der Hausnummer 72 eine 22-jährige Hünfelder Fußgängerin beim Überschreiten der Fahrbahn. Durch den Anstoß kam die Fußgängerin zu Fall und wurde leicht verletzt. Der silbergraue Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die verletzte Fußgängerin wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich ins örtliche Krankenhaus verbracht. Bei dem unfallflüchtigen grau-silbernen Pkw, könnte es sich um ein Fahrzeug des Typs Golf oder Polo handeln.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel.: 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell