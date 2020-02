Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei sucht Eigentümer von Mountainbike

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Eigentümer gesucht - Wer kann der Polizei helfen?

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (05.02.), gegen 08:15 Uhr, meldeten aufmerksame Bürger der Polizei, dass in der Bahnhofstraße, Bahnhofsvorplatz, eine männliche Person an mehreren Fahrrädern herumschrauben würde. Der Tatverdächtige wurde von einer Streife der Polizei Bad Hersfeld in der Bismarckstraße angetroffen und kontrolliert. Der Tatverdächtige, ein 30-Jähriger Mann aus Thüringen, führte ein schwarzes Mountainbike, Hersteller HI-FLY, Typ Hardtrail, mit sich. Das Hinterrad war mittels Schloss gesichert. Der Mann war im Besitz von zwei weiteren Fahrradreifen und zwei Fahrradcomputern. Es besteht der Verdacht, dass der Mann diese Gegenstände entwendet hat.

Die Eigentümer dieser Gegenstände werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-9320, in Verbindung zu setzen.

