Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall im Kurvenbereich

Bad Hersfeld - Am Dienstag (04.02.), gegen 18:10 Uhr, befuhren ein 52-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem VW Passat und eine 21-jährige Frau aus Niederaula mit ihrem Skoda Fabia die Reichstraße aus Richtung Dippelstraße in Bad Hersfeld kommend und fuhren weiter über den Zubringer der Hockbrücke auf die Frankfurter Straße. Hierbei kam es in der Kurve zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

