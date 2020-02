Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Vogelsbergkreis (ots)

Zusammenstoß auf Parkplatz und geflüchtet

Alsfeld - Am Montag (03.02.), gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 33 Jahre alte Frau aus Marburg mit ihrem blauen Hyundai Tucson auf den Parkplatz einer Drogerie in der Schellengasse 41 in Alsfeld. Kurz nach der Parkplatzeinfahrt hielt die Frau ihr Fahrzeug an, da vor ihr ein anderes Auto aus einer Parklücke setzte. Hierbei stieß der unbekannte Unfallverursacher beim Ausparken gegen ihr Fahrzeug und beschädigte die Frontschürze. Die Marburgerin machte den Unfallverursacher durch Hupen auf sich aufmerksam, aber das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

