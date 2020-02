Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Landwirtschaftlichen Maschinen - Auf Busfahrer eingeschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Landwirtschaftliche Maschinen gestohlen

Storndorf - In der Zeit von Dienstag (21.01.) bis Dienstag (04.02.) stahlen Unbekannte zwei landwirtschaftliche Zugmaschinen, sowie zwei Anhänger aus einer Feldscheune. Die Scheune befindet sich parallel zur Straße "Zur Schule". Die Täter brachen die Scheune auf und zogen diverse kleine Geräte zur Seite um an die Maschinen zu gelangen. Im Einzelnen wurde eine Zugmaschine der Marke Porsche - Modell 339, sowie eine Zugmaschine der Marke Fendt - Modell Geräteträger in grün gestohlen. Bei den Anhängern handelt es sich um einen umgebauten Holzwagen, sowie einen Tandem-Hänger. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Busfahrer geschlagen - Wer kennt den Schläger?

Lanzenhain - Am Dienstag (04.02.) kam es gegen 10:40 Uhr zu einer Körperverletzung innerhalb eines Linienbusses. Der bisher unbekannte Schläger stieg im Bereich des Thermalbads in Herbstein zu. Hierbei beschwerte er sich schon lautstark über eine vermeintliche lange Wartezeit. Es kam zu einem Streitgespräch mit dem Busfahrer (62 J.). Als der Bus kurze Zeit später in die Herbsteiner Straße einfuhr, wollte der Täter plötzlich aussteigen und nicht bis zu einer in kurzer Entfernung liegenden Haltestelle warten. Als der Busfahrer nicht sofort stoppte, schlug ihm der Beschuldigte unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Außerdem drohte er ihm, falls er nicht sofort anhalten würde. Der Fahrer stoppte den Bus und der Täter entfernte sich in Richtung Feuerwehrgerätehaus. Das Opfer wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt und konnte den Schläger wie folgt beschreiben: Circa 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftige Statur, Dreitagebart und Brillenträger. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

