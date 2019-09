POL-ESW: Pressebericht 25.09.2019-3

Polizei Eschwege

Diebe entwenden Fahrrad im Wert von 800 Euro

Zwischen Dienstagnachmittag 15.00 Uhr und Dienstagabend 18.00 Uhr haben Unbekannte ein Fahrrad aus der Straße Am Mühlgraben entwendet. Das Fahrrad, ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von 800 Euro war zum Tatzeitpunkt hinter dem Gebäude der Stadtbibliothek abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Fahrradfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei in Eschwege zu einer Unfallaufnahme in die Forstgasse in Eschwege gerufen, weil dort ein Radfahrer gestürzt sei. Wie sich vor Ort herausstellte, war der aus Eschwege stammende 57-jährige Radfahrer die Forstgasse vom Schlossplatz kommend Richtung Stad gefahren und hatte bei einem Fahrmanöver das Gleichgewicht verloren. Wie die Beamten noch am Unfallort feststellten, hatte der Mann nicht unerheblich getrunken, ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,99 Promille. Der 57-Jährige, der aufgrund einer blutenden Kopfplatzwunde ins Klinikum WM nach Eschwege verbracht wurde, musste sich später noch einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Straßenverkehr.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebe brechen in Keller ein und entwenden Winterreifen

Zwischen Montagnachmittag 17.00 Uhr und Dienstagabend 22.30 Uhr haben Unbekannte aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau zwei Winterreifen der Marke Powertrac (Snowstar) auf Stahlfelge in der Größe 195/65 R 15 91 H im Wert von 120 Euro entwendet. Die Diebe hatten zuvor den Kellerverschlag aufgehebelt. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung in Schule; unbekannte Täter schlitzen Sofa auf

Unbekannte Täter haben in einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße in Witzenhausen ein Sofa aufgeschlitzt und dadurch erheblich beschädigt. Der genaue Tatzeitraum, wann die Unbekannten das Sofa im Bereich der Aula angegangen sind, steht nicht fest. Festgestellt wurde der Vorfall seitens der Schulleitung offenbar am gestrigen Dienstag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

