Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.09.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Schul-Cafeteria; Täter ermittelt und festgenommen

Bereits am vergangenen Freitag wurde in die Cafeteria einer Schule am Fliederweg eingebrochen. Die Täter, die sich gewaltsam über ein Außenfenster Zugang zum Verkaufsraum verschafft hatten, entwendeten aus dem Bereich der Cafeteria lediglich einen geringen Bargeldbetrag aus einer unverschlossenen Kasse, bevor sie das Gebäude wieder verließen. Durch den Einbruch hatten die Täter aber noch einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro hinterlassen.

Durch umfangreiche Tatortermittlungen und Spurenauswertungen richtete sich der Tatverdacht der Kriminalpolizei in Eschwege recht schnell gegen einen 22-Jährigen aus Witzenhausen und einen 22-Jährigen aus Eschwege, die im Zuge der weiteren Ermittlungen dann auch festgenommen werden konnten. Der 22-jährige Witzenhäuser wanderte später in Untersuchungshaft, sein Kompagnon aus Eschwege wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl eingeleitet.

Personenkontrolle nahe Schule führt zu Drogenfund; zwei Jugendliche vorläufig festgenommen

Durch Beamte der Kriminalpolizei in Eschwege wurden letzte Woche Mittwoch im Rahmen einer präventiven Fußstreife drei Jugendliche kontrolliert. Bei zwei von Ihnen fanden die Beamten Drogen, die daraufhin sichergestellt wurden. Die jungen Männer müssen sich nun u.a. wegen Drogenbesitzes und Drogenhandel verantworten.

Gegen 15.00 Uhr wurden die Beamten auf einem Fußweg nahe Ginsterweg, im unmittelbaren Nahbereich zu einer Eschweger Schule, auf drei Jugendliche im Bereich einer Sitzgruppe aufmerksam. Die Sitzgruppe ist auch als Treff von Jugendlichen bekannt. Die drei Personen, ein 15-Jähriger aus Meinhard und zwei 16-Jährige aus Waldkappel bzw. Bad Sooden-Allendorf wurden von den Beamten dann einer Personenkontrolle unterzogen. Der 15-jährige Meinharder versuchte noch etwas in die Büsche zu schmeißen, was ihm aber nicht gelang. Die Beamten fanden schließlich das Portmonee des 15-Jährigen, in welchem Drogen enthalten waren und stellten diese dann sicher. Die Kontrolle und Durchsuchung des 16-Jährigen aus Waldkappel förderte dann ebenfalls Drogen in Form von Haschisch zu Tage. Nachdem auch hier die Sicherstellung der verbotenen Substanz erfolgte, wurden die zwei Jugendlichen vorläufig festgenommen und später an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Beide erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen Drogenbesitz und Drogenhandel.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell