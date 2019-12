Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert gefahren

Ahaus (ots)

Unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw gefahren ist am Sonntag ein 27-Jähriger in Ahaus. Polizeibeamte stoppten den Fahrer gegen 11.25 Uhr im Innenstadtbereich. Eine auf der Wache durchgeführte Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von 0,38 mg/l. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Ab einem Wert von 0,25 mg/l Atemalkohol liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Für diesen Verstoß sind als Folge mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein Fahrverbot von einem Monat vorgesehen.

