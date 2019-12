Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto prallt gegen Baum - Fahrerin alkoholisiert

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 33-jährige Autofahrerin am Sonntag bei einem Alleinunfall in Ahaus erlitten. Gegen 17.30 Uhr befuhr die Südlohnerin den Wirtschaftsweg "Dicke Linde" der Bauerschaft Quantwick in Richtung Ahaus. In Höhe eines Hofes kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Da die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, entnahm ihr ein Arzt Blut, um die exakte Blutalkoholkonzentration bestimmen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

Kräfte der Feuerwehr setzten Motorsägen ein, um Äste, die durch den Unfall auf die Straße ragten, aus dem Weg zu räumen.

