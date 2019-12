Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht

Gronau (ots)

Die Alarmanlage einer Tagesklinik in Gronau ertönte in der Nacht zum Montag, als unbekannte Täter gegen 01.30 Uhr ein Fenster des Gebäudes einschlugen. Die Einbrecher flüchteten, ohne in die Klinik eingedrungen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau. Tel. (02562) 9260.

